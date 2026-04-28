Erste Schätzungen: Sumitomo Dainippon Pharma präsentiert Quartalsergebnisse

Sumitomo Dainippon Pharma stellt voraussichtlich am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -15,241 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,08 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 99,53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 259,67 JPY, gegenüber 59,49 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 445,59 Milliarden JPY im Vergleich zu 398,83 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at