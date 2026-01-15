Sumitomo Dainippon Pharma Aktie

WKN: 858257 / ISIN: JP3495000006

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sumitomo Dainippon Pharma vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Dainippon Pharma wird voraussichtlich am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Sumitomo Dainippon Pharma für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,870 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 134,53 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Sumitomo Dainippon Pharma 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 102,70 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sumitomo Dainippon Pharma 112,43 Milliarden JPY umsetzen können.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 254,16 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 59,49 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 439,33 Milliarden JPY, gegenüber 398,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. 14,80 -3,90% Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd.

