WKN DE: A1H856 / ISIN: US8656172033

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sumitomo Electric Industries lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Sumitomo Electric Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,540 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,87 Milliarden USD gegenüber 7,83 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,63 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,84 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 30,70 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Sumitomo Electric Industries Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs 42,76 1,93% Sumitomo Electric Industries Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs

