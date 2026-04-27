Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sumitomo Electric Industries gibt voraussichtlich am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sumitomo Electric Industries ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,19 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,13 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD, gegenüber 1,63 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 31,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 30,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at