Sumitomo Electric Industries Aktie

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WKN DE: A1H856 / ISIN: US8656172033

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sumitomo Electric Industries wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,067 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,94 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,57 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,340 USD im Vergleich zu 0,100 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 32,95 Milliarden USD, gegenüber 33,91 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

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