Sumitomo Electric Industries Aktie
WKN DE: A1H856 / ISIN: US8656172033
|
16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sumitomo Electric Industries wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,067 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,94 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,57 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,340 USD im Vergleich zu 0,100 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 32,95 Milliarden USD, gegenüber 33,91 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sumitomo Electric Industries Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Sumitomo Electric Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: Sumitomo Electric Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Sumitomo Electric Industries Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.