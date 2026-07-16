Sumitomo Electric Industries Aktie
WKN: 857716 / ISIN: JP3407400005
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sumitomo Electric Industries wird sich voraussichtlich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 21,72 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Sumitomo Electric Industries einen Gewinn von 11,26 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1.215,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.148,44 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 109,27 JPY, gegenüber 118,44 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 5.289,55 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5.110,17 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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