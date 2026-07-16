Sumitomo Electric Industries Aktie

Sumitomo Electric Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857716 / ISIN: JP3407400005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Electric Industries wird sich voraussichtlich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 21,72 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Sumitomo Electric Industries einen Gewinn von 11,26 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1.215,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.148,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 109,27 JPY, gegenüber 118,44 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 5.289,55 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5.110,17 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sumitomo Electric Industries Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sumitomo Electric Industries Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sumitomo Electric Industries Ltd. 12,10 -5,39% Sumitomo Electric Industries Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen