Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Electric Industries wird voraussichtlich am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 83,81 JPY gegenüber 48,63 JPY im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1.220,77 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.193,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 333,19 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 248,47 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 4.795,79 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 4.679,79 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

