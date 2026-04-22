Sumitomo Forestry Aktie

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WKN: 869989 / ISIN: JP3409800004

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sumitomo Forestry gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sumitomo Forestry präsentiert in der voraussichtlich am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,63 JPY gegenüber 32,88 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 543,00 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sumitomo Forestry einen Umsatz von 511,63 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 167,14 JPY im Vergleich zu 174,13 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2.659,36 Milliarden JPY, gegenüber 2.267,58 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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