Erste Schätzungen: Sumitomo Forestry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sumitomo Forestry äußert sich voraussichtlich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 44,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 50,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 20,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 678,37 Milliarden JPY gegenüber 561,31 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 160,17 JPY, gegenüber 189,80 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2.282,27 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2.053,65 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at