Erste Schätzungen: Sumitomo Forestry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sumitomo Forestry wird voraussichtlich am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 36,30 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 46,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 13,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 636,69 Milliarden JPY gegenüber 563,12 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 152,45 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 174,13 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.705,11 Milliarden JPY, gegenüber 2.267,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at