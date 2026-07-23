Sumitomo Forestry Aktie
WKN: 869989 / ISIN: JP3409800004
|
23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sumitomo Forestry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sumitomo Forestry wird voraussichtlich am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 36,30 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 46,25 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 13,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 636,69 Milliarden JPY gegenüber 563,12 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 152,45 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 174,13 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.705,11 Milliarden JPY, gegenüber 2.267,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sumitomo Forestry Co Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sumitomo Forestry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Sumitomo Forestry gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Sumitomo Forestry gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Sumitomo Forestry verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Sumitomo Forestry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sumitomo Forestry Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Sumitomo Forestry Co Ltd
|1 328,00
|0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.