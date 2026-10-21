Erste Schätzungen: Sumitomo Forestry zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Forestry gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 26,30 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 33,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Sumitomo Forestry soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 768,35 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 99,68 JPY, gegenüber 174,13 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2.937,94 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.267,58 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at