Erste Schätzungen: Sumitomo Metal Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sumitomo Metal Mining lädt voraussichtlich am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 176,99 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 100,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 501,43 Milliarden JPY – ein Plus von 32,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Metal Mining 379,60 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 795,12 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 649,55 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.064,29 Milliarden JPY, gegenüber 1.741,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at