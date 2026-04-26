Erste Schätzungen: Sumitomo Metal Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Metal Mining äußert sich voraussichtlich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 173,37 JPY je Aktie gegenüber -47,730 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Sumitomo Metal Mining im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 477,39 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 400,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19,18 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 541,16 JPY je Aktie, gegenüber 59,99 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1.706,13 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1.593,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at