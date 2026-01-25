Sumitomo Metal Mining Aktie

Sumitomo Metal Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859470 / ISIN: JP3402600005

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sumitomo Metal Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Metal Mining lädt voraussichtlich am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 74,25 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -61,480 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Sumitomo Metal Mining nach den Prognosen von 3 Analysten 396,40 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 392,68 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 326,74 JPY aus. Im Vorjahr waren 59,99 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1.665,63 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.593,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

