Erste Schätzungen: SUMITOMO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SUMITOMO wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,783 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,880 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SUMITOMO in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 11,87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 11,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,08 USD im Vergleich zu 3,04 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 47,52 Milliarden USD, gegenüber 47,47 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at