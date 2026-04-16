Erste Schätzungen: Sumitomo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 115,65 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 120,13 JPY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 14,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.972,36 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei Sumitomo für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2.256,62 Milliarden JPY aus.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 478,33 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 463,66 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 7.400,59 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 7.237,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at