SUMITOMO Aktie
WKN DE: A0NBL6 / ISIN: US8656131039
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SUMITOMO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SUMITOMO wird voraussichtlich am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,833 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SUMITOMO 0,060 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll SUMITOMO mit einem Umsatz von insgesamt 11,50 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,00 Prozent verringert.
Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,36 USD, gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 48,00 Milliarden USD im Vergleich zu 48,45 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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