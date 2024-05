Erste Schätzungen: Sumitomo Mitsui Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Mitsui Financial Group wird voraussichtlich am 15.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 118,16 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Sumitomo Mitsui Financial Group einen Gewinn von 31,10 JPY je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 833,49 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 793,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 707,33 JPY im Vergleich zu 590,46 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3.563,68 Milliarden JPY, gegenüber 6.004,11 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

