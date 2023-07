Erste Schätzungen: Sumitomo Mitsui Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sumitomo Mitsui Financial Group wird sich voraussichtlich am 31.07.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,238 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,279 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 1,53 Prozent auf 5,95 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,899 USD je Aktie, gegenüber 0,865 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 22,02 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 45,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at