Erste Schätzungen: Sumitomo Mitsui Trust informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sumitomo Mitsui Trust wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 118,37 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,60 Prozent verringert. Damals waren 128,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 215,67 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 64,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 611,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 555,38 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 451,80 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 963,58 Milliarden JPY, gegenüber 2.908,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at