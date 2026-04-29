Erste Schätzungen: Sumitomo Mitsui Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Mitsui Trust äußert sich voraussichtlich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 78,55 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 44,95 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sumitomo Mitsui Trust in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 70,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 242,99 Milliarden JPY im Vergleich zu 810,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 435,34 JPY, gegenüber 359,56 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 865,97 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.830,98 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at