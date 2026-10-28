Sumitomo Mitsui Trust Holdings Aktie
WKN: 529969 / ISIN: JP3892100003
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sumitomo Mitsui Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sumitomo Mitsui Trust wird sich voraussichtlich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 28,44 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 28,61 JPY je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 69,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 681,97 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 204,83 Milliarden JPY aus.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 145,74 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 112,95 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 965,32 Milliarden JPY, gegenüber 2.908,57 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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