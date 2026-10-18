Erste Schätzungen: SUMITOMO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SUMITOMO wird sich voraussichtlich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,232 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 1,20 Prozent auf 12,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte SUMITOMO noch 11,87 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,892 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,210 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,70 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 48,45 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at