Sumitomo Realty & Development Aktie

Sumitomo Realty & Development für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855211 / ISIN: JP3409000001

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sumitomo Realty Development gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sumitomo Realty Development wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sumitomo Realty Development im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 47,90 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 39,31 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 243,45 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 243,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 228,76 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 202,56 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.053,62 Milliarden JPY, gegenüber 1.014,24 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.

Analysen zu Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. 22,40 0,00% Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.

