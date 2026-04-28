Sumitomo Realty & Development Aktie
WKN: 855211 / ISIN: JP3409000001
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sumitomo Realty Development präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sumitomo Realty Development wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 43,57 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Sumitomo Realty Development einen Gewinn von 47,74 JPY je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 285,54 Milliarden JPY – ein Plus von 23,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Realty Development 231,38 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 230,60 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 202,56 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1.060,15 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1.014,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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