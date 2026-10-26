Sumitomo Realty & Development Aktie

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WKN: 855211 / ISIN: JP3409000001

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sumitomo Realty Development vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Realty Development veröffentlicht voraussichtlich am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 58,60 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,31 Prozent erhöht. Damals waren 47,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sumitomo Realty Development in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 269,40 Milliarden JPY im Vergleich zu 238,94 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 249,97 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 228,42 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 1.066,87 Milliarden JPY, gegenüber 1.057,77 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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