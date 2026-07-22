Sumitomo Realty & Development Aktie

Sumitomo Realty & Development für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855211 / ISIN: JP3409000001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sumitomo Realty Development veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Realty Development stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 92,83 JPY gegenüber 78,95 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,17 Prozent auf 286,94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Realty Development noch 293,30 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 248,69 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 228,42 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.075,53 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.057,77 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.

mehr Nachrichten