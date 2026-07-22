Erste Schätzungen: Sumitomo Realty Development veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Realty Development stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 92,83 JPY gegenüber 78,95 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,17 Prozent auf 286,94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Realty Development noch 293,30 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 248,69 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 228,42 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.075,53 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.057,77 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at