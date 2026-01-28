Sumitomo Rubber Industries Aktie
Erste Schätzungen: Sumitomo Rubber Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sumitomo Rubber Industries wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 72,23 JPY. Im Vorjahresquartal waren 22,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 338,48 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 336,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 186,48 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 37,51 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 1.202,95 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1.211,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
