Erste Schätzungen: Sumitomo Rubber Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sumitomo Rubber Industries präsentiert voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 63,12 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -131,850 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,64 Prozent auf 289,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 287,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 183,05 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 37,51 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 1.204,20 Milliarden JPY, gegenüber 1.211,86 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at