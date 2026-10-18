Sumitomo Aktie
WKN: 860364 / ISIN: JP3404600003
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sumitomo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sumitomo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 36,71 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sumitomo noch ein Gewinn pro Aktie von 26,98 JPY in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 1.901,84 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.749,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 140,35 JPY, während im vorherigen Jahr noch 124,77 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7.665,88 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7.300,46 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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