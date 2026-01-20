Sumitomo Aktie

WKN: 860364 / ISIN: JP3404600003

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sumitomo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo öffnet voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 121,66 JPY. Dies würde einer Verringerung von 9,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sumitomo 134,21 JPY je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.801,24 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Sumitomo für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1.843,56 Milliarden JPY aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 480,83 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 463,66 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 7.397,63 Milliarden JPY, gegenüber 7.237,37 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

