Sumitomo Aktie

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WKN: 860364 / ISIN: JP3404600003

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sumitomo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo präsentiert in der voraussichtlich am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 33,61 JPY gegenüber 35,30 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sumitomo in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1.854,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 1.787,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 134,71 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 124,77 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 7.697,99 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 7.300,46 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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