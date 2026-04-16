Erste Schätzungen: SUMITOMO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SUMITOMO wird voraussichtlich am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,732 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 10,33 Prozent auf 14,28 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,03 USD im Vergleich zu 3,04 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 46,96 Milliarden USD, gegenüber 47,47 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at