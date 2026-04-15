Summit Hotel Properties Aktie
WKN DE: A1H7RF / ISIN: US8660821005
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Summit Hotel Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Summit Hotel Properties wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,120 USD. Das entspräche einem Verlust von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,040 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Summit Hotel Properties in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 180,1 Millionen USD im Vergleich zu 184,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,480 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,220 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 736,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 729,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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