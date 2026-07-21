Summit Hotel Properties Aktie
WKN DE: A1H7RF / ISIN: US8660821005
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Summit Hotel Properties legt Quartalsergebnis vor
Summit Hotel Properties präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 198,9 Millionen USD – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Summit Hotel Properties 192,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,350 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 739,8 Millionen USD, gegenüber 729,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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