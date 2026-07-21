Summit Hotel Properties Aktie

Summit Hotel Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H7RF / ISIN: US8660821005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Summit Hotel Properties legt Quartalsergebnis vor

Summit Hotel Properties präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 198,9 Millionen USD – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Summit Hotel Properties 192,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,350 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 739,8 Millionen USD, gegenüber 729,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Summit Hotel Properties Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Summit Hotel Properties Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Summit Hotel Properties Inc. 5,70 -2,56% Summit Hotel Properties Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Leitindex pendelt derweil um die Nulllinie. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag überwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen