Summit Hotel Properties Aktie
WKN DE: A1H7RF / ISIN: US8660821005
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Summit Hotel Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Summit Hotel Properties lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Summit Hotel Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 172,9 Millionen USD – ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Summit Hotel Properties 172,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -0,310 USD je Aktie, gegenüber 0,220 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 727,4 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 731,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
