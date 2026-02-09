Sun Communities Aktie

Sun Communities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888745 / ISIN: US8666741041

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sun Communities gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sun Communities wird voraussichtlich am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,391 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,770 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 32,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 750,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 504,8 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,19 USD, gegenüber 0,710 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 2,27 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,24 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Sun Communities Inc. 106,00 1,92%

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

