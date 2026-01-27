Erste Schätzungen: Sun Life Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sun Life Financial wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten schätzen, dass Sun Life Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 CAD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 84,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,56 Milliarden CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Sun Life Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,34 Milliarden CAD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,33 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,27 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,91 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 39,06 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at