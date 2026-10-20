Erste Schätzungen: Sun Life Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sun Life Financial wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 CAD gegenüber 1,97 CAD im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 88,69 Prozent auf 1,41 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,42 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,02 CAD, gegenüber 6,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 9,24 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,21 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at