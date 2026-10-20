Sun Life Financial Aktie
WKN: 936039 / ISIN: CA8667961053
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sun Life Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sun Life Financial wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 CAD gegenüber 1,97 CAD im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 88,69 Prozent auf 1,41 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,42 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,02 CAD, gegenüber 6,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 9,24 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,21 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sun Life Financial Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sun Life Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Sun Life Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Sun Life Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sun Life Financial Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sun Life Financial Inc.
|70,72
|0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.