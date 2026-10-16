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WKN DE: A0YGWC / ISIN: INE044A01036

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sun Pharmaceutical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sun Pharmaceutical wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 12,94 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,46 Prozent verringert. Damals waren 13,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 23 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 158,25 Milliarden INR – ein Plus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sun Pharmaceutical 144,78 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 53,68 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 47,80 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 35 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 648,17 Milliarden INR, gegenüber 582,63 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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