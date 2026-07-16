Sun Pharmaceutical Aktie

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WKN DE: A0YGWC / ISIN: INE044A01036

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sun Pharmaceutical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sun Pharmaceutical stellt voraussichtlich am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 12,53 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,50 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sun Pharmaceutical in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 154,75 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 138,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 55,13 INR, wohingegen im Vorjahr noch 47,80 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 651,36 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 582,63 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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