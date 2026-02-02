Erste Schätzungen: SunCoke Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SunCoke Energy wird voraussichtlich am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 432,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 10,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SunCoke Energy einen Umsatz von 486,0 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,570 USD im Vergleich zu 1,12 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,79 Milliarden USD, gegenüber 1,94 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at