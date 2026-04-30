Suncret a Aktie

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WKN DE: A424Z1 / ISIN: US86723E1047

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Suncrete A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suncrete A äußert sich voraussichtlich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,030 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 50,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,050 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 300,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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