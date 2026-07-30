Suncret a Aktie
WKN DE: A424Z1 / ISIN: US86723E1047
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Suncrete A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suncrete A veröffentlicht voraussichtlich am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 101,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,136 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,050 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 458,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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