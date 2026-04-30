Sundrug Aktie

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WKN: 895861 / ISIN: JP3336600006

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sundrug legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sundrug veröffentlicht voraussichtlich am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -138,418 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren 59,16 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Sundrug soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208,37 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 268,48 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 262,91 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 841,96 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 801,81 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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