Erste Schätzungen: Sundrug veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sundrug wird voraussichtlich am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 69,47 JPY je Aktie gegenüber 67,92 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 216,38 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 289,57 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 268,36 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 899,40 Milliarden JPY, gegenüber 842,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at