Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sunoco LP Partnership Units wird voraussichtlich am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sunoco LP Partnership Units ein EPS von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 9,41 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 78,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,64 USD, gegenüber 6,00 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 24,84 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 22,69 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at