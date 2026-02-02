Sunoco LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A12D9G / ISIN: US86765K1097
|
02.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sunoco LP Partnership Units wird voraussichtlich am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sunoco LP Partnership Units ein EPS von 0,750 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 9,41 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 78,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,64 USD, gegenüber 6,00 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 24,84 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 22,69 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sunoco LP Partnership Units
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Sunoco LP Partnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Sunoco LP Partnership Units gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Sunoco LP Partnership Units
Aktien in diesem Artikel
|Sunoco LP Partnership Units
|57,58
|-2,52%