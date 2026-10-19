Sunoco LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A12D9G / ISIN: US86765K1097

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sunoco LP Partnership Units wird sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD gegenüber 0,640 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sunoco LP Partnership Units in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 11,76 Milliarden USD im Vergleich zu 6,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,61 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,28 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,65 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 25,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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