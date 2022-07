Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sunoco LP Partnership Units präsentiert in der voraussichtlich am 03.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sunoco LP Partnership Units im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,73 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 32,22 Prozent auf 5,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sunoco LP Partnership Units noch 4,39 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,21 USD im Vergleich zu 6,12 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 23,33 Milliarden USD, gegenüber 17,60 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at