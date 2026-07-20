Sunoco LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A12D9G / ISIN: US86765K1097

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sunoco LP Partnership Units lässt sich voraussichtlich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sunoco LP Partnership Units die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 87,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,39 Milliarden USD. Dementsprechend geht der Experte bei Sunoco LP Partnership Units für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,13 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,00 USD, gegenüber 2,28 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 43,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 25,20 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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